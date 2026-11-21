С 23 по 26 ноября в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА) пройдет образовательный и практический интенсив «Климатическая школа — 2026», организованный при поддержке посольства Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике.

В течение четырех дней студенты, ученые, эксперты и представители различных профессиональных сфер будут обсуждать вызовы, имеющие критическое значение для региона.

Как отмечают организаторы, несмотря на то что Кыргызстан не входит в число крупнейших источников выбросов парниковых газов, последствия глобального изменения климата ощущаются в стране особенно остро.

Обширная программа мероприятия объединяет глобальный и локальный подходы, рассматривая изменение климата через призму социальных, технических, экономических и политических аспектов.

Участников ждут лекции, профильные семинары, имитационные игры и тематические экскурсии, направленные на глубокое погружение в климатическую повестку и межотраслевой обмен опытом. К работе школы присоединятся ведущие специалисты Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) и Союза охраны природы и биоразнообразия Германии (NABU).

Помимо традиционных дискуссий, предусмотрены мейкатоны (Recycling Contest) и конкурс в социальных сетях (Social Media Contest). Эти форматы позволят участникам перейти от теории к практике и разработать собственные креативные решения для адаптации к изменению климата.

Ожидается, что «Климатическая школа — 2026» станет эффективной площадкой для укрепления диалога между молодежью, академическим сообществом и международными организациями, заложив основу для новых экологических инициатив в КР.