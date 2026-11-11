Чиновников научат разбираться в климате за 283 миллиона сомов

В Кыргызстане предлагают утвердить программу развития климатического образования и повышения осведомленности населения на 2027–2030 годы. Проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, общая потребность в финансировании программы составляет 283 миллиона 100 тысяч сомов. При этом подтвержденное финансирование оценивается в 217 миллионов 300 тысяч сомов, из которых 206 миллионов 400 тысяч сомов приходится на средства государственного бюджета, включая текущие расходы и оплату труда задействованных сотрудников.

Программа предусматривает внедрение вопросов изменения климата в образовательные стандарты и учебные программы на всех уровнях — от детских садов до университетов, включая профессиональное и дополнительное образование.

Отдельное направление касается обучения государственных и муниципальных служащих. Для них планируется организовать подготовку и повышение квалификации по вопросам климатической политики, устойчивого развития и адаптации к изменениям климата.

Кроме того, предполагается проводить информационные и образовательные мероприятия для населения, развивать научные исследования и готовить специалистов в области метеорологии, гидрологии, климатологии и агрометеорологии.

В справке-обосновании отмечается, что система климатического образования в Кыргызстане пока находится на начальном этапе. Разработчики считают необходимым объединить разрозненные образовательные и просветительские инициативы в единую госсистему.

К реализации программы планируется привлечь Миннауки, Минпросвещения, Минприроды, местные органы власти, научные учреждения и международные организации.

Проектом также предлагается установить персональную ответственность руководителей государственных органов, полномочных представителей президента в областях и глав органов местного самоуправления за выполнение запланированных мероприятий.

Отчитываться о ходе реализации программы ведомства должны будут каждые полгода. Министерство науки, высшего образования и инноваций будет направлять сводные отчеты в администрацию президента.