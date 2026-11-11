USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Чиновников научат разбираться в климате за 283 миллиона сомов

17:12, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают утвердить программу развития климатического образования и повышения осведомленности населения на 2027–2030 годы. Проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, общая потребность в финансировании программы составляет 283 миллиона 100 тысяч сомов. При этом подтвержденное финансирование оценивается в 217 миллионов 300 тысяч сомов, из которых 206 миллионов 400 тысяч сомов приходится на средства государственного бюджета, включая текущие расходы и оплату труда задействованных сотрудников.

Программа предусматривает внедрение вопросов изменения климата в образовательные стандарты и учебные программы на всех уровнях — от детских садов до университетов, включая профессиональное и дополнительное образование.

Отдельное направление касается обучения государственных и муниципальных служащих. Для них планируется организовать подготовку и повышение квалификации по вопросам климатической политики, устойчивого развития и адаптации к изменениям климата.

Кроме того, предполагается проводить информационные и образовательные мероприятия для населения, развивать научные исследования и готовить специалистов в области метеорологии, гидрологии, климатологии и агрометеорологии.

В справке-обосновании отмечается, что система климатического образования в Кыргызстане пока находится на начальном этапе. Разработчики считают необходимым объединить разрозненные образовательные и просветительские инициативы в единую госсистему.

К реализации программы планируется привлечь Миннауки, Минпросвещения, Минприроды, местные органы власти, научные учреждения и международные организации.

Проектом также предлагается установить персональную ответственность руководителей государственных органов, полномочных представителей президента в областях и глав органов местного самоуправления за выполнение запланированных мероприятий.

Отчитываться о ходе реализации программы ведомства должны будут каждые полгода. Министерство науки, высшего образования и инноваций будет направлять сводные отчеты в администрацию президента.

Материалы по теме

В Анталии стартовала 31-я конференция ООН по изменению климата

Октябрь 2026 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Германия может упростить трудоустройство кыргызстанцев. Готовится соглашение

Ученые создадут ИИ-модель мирового океана для изучения изменения климата

Лицензии на медицинское образование в Кыргызстане будет выдавать Минздрав

Президент объяснил реформу образования на примере поступления сына в вуз

Садыр Жапаров прилюдно раскритиковал Догдуркуль Кендирбаеву

Основатель American School Эрлан Усубакунов получил международное признание

Молодежь в Кыргызстане вовлекают в решение климатических проблем

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Экс-глава Госслужбы миграции Бакытбек Адылов выдвинулся на пост президента

 

Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимум подписей для выборов

 

Седьмой претендент. Бактыбек Калмаматов выдвинулся в президенты

 

Садыр Жапаров собрал 40 тысяч подписей для участия в выборах менее чем за сутки

 

Общество

Шесть тысяч саженцев за два часа. Бишкекчан зовут на массовую посадку

 

Без защиты озеро Иссык-Куль через 20 лет может превратиться в болото — биолог

 

Сколько близнецов, троен и четверней родились в Ошской области с начала года

 

В Кыргызстане разработают ИИ-помощников для разных сфер

 

В «Тундук» теперь можно узнать, кто запрашивал ваши персональные данные

 

В Кыргызстане запустят регистрацию смерти без заявления

 

Атака на Иран

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

Власть

Институт соратника Путина изучает обезьян в поисках способа продлить жизнь

 

Адылбек Касымалиев принял участие в саммите мировых лидеров по климату в Турции

 

Чиновников научат разбираться в климате за 283 миллиона сомов

 

Владимир Путин и Садыр Жапаров проведут отдельную встречу в Москве — Кремль

 

Бишкек готовится к наплыву больных. В стационарах развернули 350 коек

 

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Ситуация вокруг Украины

Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя — Reuters

 

Переговоры в Абу-Даби: первый раунд завершился, но неизвестно, что обсуждали

 

Трехсторонняя встреча США, РФ и КНР: у Вашингтона и Пекина есть разногласия

 

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18