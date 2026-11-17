К 2050 году объем речного стока в летние месяцы в отдельных районах Центральной Азии может сократиться до 50 процентов. Одной из наиболее уязвимых стран региона является Кыргызстан, где изменение климата угрожает ледникам, водным ресурсам и гидроэнергетике. Об этом говорится в новом международном исследовании, подготовленном под руководством Потсдамского института исследований воздействия на климат (Германия).

В исследовании приняли участие 86 ученых и специалистов из 37 организаций. Они изучили последствия глобального потепления для Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

По оценкам исследователей, Центральная Азия нагревается значительно быстрее среднемировых темпов. При сценарии высоких выбросов парниковых газов к концу XXI века повышение температуры в регионе может приблизиться к 6 градусам по сравнению с доиндустриальным периодом.

Одним из главных последствий потепления станет сокращение ледников. В зависимости от климатического сценария ледники Центральной Азии к 2100 году могут потерять до 85 процентов своего объема.

Ученые предупреждают, что в настоящее время таяние ледников временно увеличивает поступление воды в реки. Однако этот эффект не будет продолжаться бесконечно. По мере истощения ледниковых запасов объем талой воды начнет сокращаться.

Особенно быстро этот процесс может проявиться в Тянь-Шане, значительная часть которого расположена на территории Кыргызстана. По оценкам исследователей, истощение ледников здесь наступит раньше, чем в горной системе Памира.

Наиболее серьезные последствия ожидаются в теплое время года. Согласно рассмотренным климатическим сценариям, к середине века объем речной воды в период с июля по сентябрь в отдельных бассейнах Центральной Азии может уменьшиться до 50 процентов.

Именно в эти месяцы сельское хозяйство испытывает повышенную потребность в поливной воде. В некоторых странах региона орошаемое земледелие обеспечивает до 92 процентов общего водозабора.

Для Кыргызстана изменение речного стока представляет особую проблему из-за зависимости электроэнергетики от гидроэлектростанций. Сокращение доступных водных ресурсов и изменение сезонного распределения стока могут усилить конкуренцию между потребностями энергетики, сельского хозяйства и соседних государств.

Авторы исследования также предупреждают об увеличении климатических рисков, связанных с засухами, экстремальными погодными явлениями и изменениями в горных экосистемах.

По мнению ученых, последствия изменения климата способны повлиять не только на природные ресурсы, но и на экономическую стабильность, продовольственную безопасность и отношения между государствами Центральной Азии.

Исследователи подчеркивают необходимость совместного управления трансграничными водными ресурсами, развития систем наблюдения за ледниками и адаптации сельского хозяйства и энергетики к новым климатическим условиям.

Исследование опубликовано издательством Springer Nature под названием Towards Sustainable Future of Central Asia: Analysis of Climate, Resources and Human Security («На пути к устойчивому будущему Центральной Азии. Анализ климата, ресурсов и безопасности человека»).