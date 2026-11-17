Климатическое явление Эль-Ниньо продолжает усиливаться и может стать одним из самых мощных за всю историю наблюдений. Вероятность того, что его интенсивность достигнет рекордных значений, составляет около 60 процентов. Об этом говорится в обновленном прогнозе Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), опубликованном 12 ноября 2026 года.

По оценкам американских климатологов, нынешний Эль-Ниньо способен превзойти показатели предыдущих мощных эпизодов, зарегистрированных с 1950 года.

Вероятность достижения исторического уровня интенсивности в периоды с октября по декабрь 2026 года и с ноября 2026-го по январь 2027 года оценивается примерно в 60 процентов.

Ученые зафиксировали значительное повышение температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. В отдельных районах температурные аномалии превысили 4 градуса по Цельсию относительно климатической нормы.

В частности, индекс Niño-3.4, используемый для оценки развития Эль-Ниньо, достиг плюс 2,5 градуса. В других районах экваториальной части Тихого океана отклонения составили плюс 3,6 и плюс 4,4 градуса.

По прогнозу NOAA, вероятность сохранения сильного или очень сильного Эль-Ниньо в период с января по март 2027 года превышает 79 процентов.

16 ноября специалисты Лаборатории геофизической гидродинамики NOAA представили результаты нового компьютерного моделирования. Согласно экспериментальной модели SPEAR, нынешний Эль-Ниньо уже достиг максимальной интенсивности либо быстро приближается к своему пику.

Ожидается, что явление сохранится в течение зимы, после чего начнет ослабевать. Переход к нейтральным климатическим условиям прогнозируется в конце весны или летом 2027 года.

Эль-Ниньо представляет собой периодическое повышение температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана, которое влияет на атмосферную циркуляцию и погодные условия во многих регионах планеты.

Это явление способно менять распределение осадков, повышать вероятность засух в одних регионах и сильных дождей и наводнений в других. Оно также может способствовать повышению глобальной средней температуры.

При этом специалисты NOAA подчеркивают, что даже исключительно сильный Эль-Ниньо не гарантирует возникновения экстремальных погодных явлений в конкретных странах. Их вероятность зависит от множества климатических факторов.

Для Центральной Азии, включая Кыргызстан, Эль-Ниньо также может влиять на атмосферные процессы и сезонное распределение осадков. Однако опубликованный прогноз NOAA не содержит конкретных оценок температуры, количества снега или осадков для Кыргызстана на предстоящую зиму.

Следующее официальное обновление прогноза Эль-Ниньо запланировано на 10 декабря 2026 года.