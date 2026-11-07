Октябрь 2026 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает европейская климатическая служба Copernicus.

По ее данным, средняя глобальная температура воздуха в октябре превысила уровень доиндустриального периода на 1,75 градуса Цельсия.

Средняя температура приземного воздуха составила 15,35 градуса, что на 0,9 градуса выше среднего показателя за 1991–2020 годы.

Второй месяц осени-2026 стал третьим месяцем подряд, когда глобальная температура превышала доиндустриальный уровень более чем на 1,5 градуса.

При этом вероятность того, что 2026 год станет вторым самым теплым за всю историю наблюдений, оценивается примерно в 80 процентов.

Эксперты указывают, что сильное Эль-Ниньо дополнительно усиливает потепление, связанное с деятельностью человека.