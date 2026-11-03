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Глава кабмина проверил строительство культурного центра и Восточной объездной

17:31, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом строительства ряда объектов в Бишкеке, сообщили в кабмине.

Он посетил культурный центр, который возводят на месте бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль».

Трехэтажное здание общей площадью 7 тысяч 490 квадратных метров будет включать шесть кинозалов, концертный зал на 400 мест, музыкальные и театральные классы, зал для собраний, фуд-корт и многофункциональные помещения.

Проект также предусматривает двухуровневую подземную парковку. Сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные работы, благоустройство территории и строительство парковки. Завершить проект планируют до конца года.

Затем Касымалиев ознакомился со строительством Восточной объездной автомобильной дороги Бишкека. Ее протяженность составит 16,2 километра. Объездная будет четырехполосной, ширина проезжей части — 14 метров, обочин — 2,5 метра.

По итогам поездки Касымалиев поручил ответственным госорганам и подрядным организациям обеспечить качество строительных работ, строго соблюдать нормы и стандарты, а также принять необходимые меры для завершения проектов в установленные сроки.

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