В Сокулукском районе открылся новый отдел регистрации транспорта

В селе Ак-Жол Сокулукского района Чуйской области начал работу новый отдел «Тундук» по регистрации транспортных средств. Его открыл управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев.

По информации управделами, отдел входит в состав Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента Кыргызстана.

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На первом этапе заявления на первичную регистрацию и перерегистрацию автомобилей будут принимать только через мобильное приложение «Тундук». Подать заявление можно с телефона из любого места.

После подтверждения заявления специалистом гражданам необходимо приехать в отдел только для получения готового техпаспорта и государственных номерных знаков.

Для получения документов нужно предъявить паспорт. Если меняются государственные номера, также необходимо принести прежний техпаспорт и номерные знаки.