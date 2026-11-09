За что управделами президента Каныбеку Туманбаеву вручили орден «Манас»
Садыр Жапаров вручил управляющему делами президента Каныбеку Туманбаеву орден «Манас» I степени.
По данным управделами, глава государства рассказал, что поручил Туманбаеву организовать саммит ШОС и церемонию открытия Всемирных игр кочевников. Садыр Жапаров заметил, что под его руководством оба мероприятия прошли на высоком уровне.
Президент также сообщил, что по его поручению Каныбек Туманбаев руководит крупными строительными проектами. Строительство «Ынтымак Ордо», «Ырыс Ордо» и «Бишкек Арены» завершено, а работы на новом Ошском рынке и новом автовокзале близятся к завершению.
Садыр Жапаров также отметил, что по всей стране строится более 81 тысячи ипотечных квартир.
Общий доход подведомственных управделами президента учреждений составил 1 миллиард 15 миллионов сомов в 2021 году и достиг 31 миллиарда сомов за десять месяцев 2026-го. Это почти 97 процентов годового плана в 32 миллиарда сомов. В общий показатель вошли доходы учреждений, которые передали в ведение управления делами президента за этот период. При этом доходы выросли и почти у всех учреждений, которые уже находились в его ведении. Так, доход парка «Ала-Арча» вырос с 51 миллиона сомов в 2022 году до 358 миллионов за десять месяцев 2026-го.
В этом году в республиканский бюджет поступило 2 миллиарда 200 миллионов сомов в виде дивидендов от акционерных обществ, подведомственных управделами главы государства. Еще 5 миллиардов из собственных доходов подведомственных организаций направили на строительство дорог.
По инициативе Садыра Жапарова санатории и дома отдыха, ранее находившиеся в ведении Федерации профсоюзов, передали на баланс управления делами президента. В «Жыргалане», «Иссык-Ате» и центре «Улан» улучшили условия для посетителей. В «Джети-Огузе» идет реконструкция. Ежегодно планируется обновлять по два-три таких объекта и открывать их для посетителей.