За что управделами президента Каныбеку Туманбаеву вручили орден «Манас»

Садыр Жапаров вручил управляющему делами президента Каныбеку Туманбаеву орден «Манас» I степени.

По данным управделами, глава государства рассказал, что поручил Туманбаеву организовать саммит ШОС и церемонию открытия Всемирных игр кочевников. Садыр Жапаров заметил, что под его руководством оба мероприятия прошли на высоком уровне.

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Президент также сообщил, что по его поручению Каныбек Туманбаев руководит крупными строительными проектами. Строительство «Ынтымак Ордо», «Ырыс Ордо» и «Бишкек Арены» завершено, а работы на новом Ошском рынке и новом автовокзале близятся к завершению.

Садыр Жапаров также отметил, что по всей стране строится более 81 тысячи ипотечных квартир.

Общий доход подведомственных управделами президента учреждений составил 1 миллиард 15 миллионов сомов в 2021 году и достиг 31 миллиарда сомов за десять месяцев 2026-го. Это почти 97 процентов годового плана в 32 миллиарда сомов. В общий показатель вошли доходы учреждений, которые передали в ведение управления делами президента за этот период. При этом доходы выросли и почти у всех учреждений, которые уже находились в его ведении. Так, доход парка «Ала-Арча» вырос с 51 миллиона сомов в 2022 году до 358 миллионов за десять месяцев 2026-го.

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В этом году в республиканский бюджет поступило 2 миллиарда 200 миллионов сомов в виде дивидендов от акционерных обществ, подведомственных управделами главы государства. Еще 5 миллиардов из собственных доходов подведомственных организаций направили на строительство дорог.

По инициативе Садыра Жапарова санатории и дома отдыха, ранее находившиеся в ведении Федерации профсоюзов, передали на баланс управления делами президента. В «Жыргалане», «Иссык-Ате» и центре «Улан» улучшили условия для посетителей. В «Джети-Огузе» идет реконструкция. Ежегодно планируется обновлять по два-три таких объекта и открывать их для посетителей.