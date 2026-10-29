Зарплату сотрудникам санатория «Жыргалан» на Иссык-Куле повысят

По поручению главы государства, зарплату сотрудникам санатория «Жыргалан» повысят. Об этом сообщает пресс-служба управделами президента.

По ее данным, Каныбек Туманбаев посетил санаторий «Жыргалан» в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области и ознакомился с ходом строительства трехэтажного банного комплекса.

Общая площадь нового комплекса составит 2 тысячи 872,9 квадратных метра. В нем предусмотрены лечебные ванны, массажные кабинеты, SPA-зоны, бани и места для отдыха. Для мужчин и женщин оборудуют отдельные зоны. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в ноябре.

Управделами президента также встретился с коллективом санатория и обсудил с сотрудниками вопросы заработной платы и условий труда.

В ходе встречи он сообщил, что по поручению президента до конца года зарплату поднимут. Также он отметил, что в следующем году планируется очередное повышение.

Санаторий находился в ведении Федерации профсоюзов и длительное время не функционировал должным образом. Среди сотрудников были и те, кто получал зарплату в 5 тысяч сомов в месяц.

После перехода санатория в ведение управделами президента здесь улучшили условия для отдыхающих. В настоящее время деятельность учреждения активизировалась, поставленные планы выполняются.