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Права под контролем ИИ, регистрация через «Тундук». Что изменится для водителей?

15:15, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают изменить правила регистрации транспортных средств, получения водительских удостоверений и сдачи экзаменов на права. Проект постановления вынесло на общественное обсуждение управление делами президента. Обсуждение документа продлится с 5 по 20 ноября.

Согласно проекту, регистрации будут подлежать мопеды, легкие мотоциклы и другие механические транспортные средства независимо от объема двигателя и максимальной скорости.

Кроме того, предлагается расширить возможности онлайн-регистрации и перерегистрации автомобилей через приложение «Тундук». Водители смогут предъявлять необходимые документы в электронном формате.

При регистрации автомобиля потребуется действующий полис ОСАГО, а также отсутствие неоплаченных штрафов за нарушения Правил дорожного движения.

Существенные изменения предлагаются и в процедуре получения водительских удостоверений.

Для идентификации кандидатов и контроля за проведением экзаменов планируют использовать технологии искусственного интеллекта. Экзаменаторов также обяжут носить боди-камеры.

Предусматривается предварительная запись на экзамен к определенному времени. Если кандидат не явится без уважительной причины, внесенная плата возвращаться не будет.

Практический экзамен предлагается проводить в том же подразделении, где кандидат сдал теоретический.

Также планируется уточнить водительские категории. Категория C1 будет распространяться на транспортные средства массой от 3,5 до 7,5 тонны. Для управления троллейбусом предлагается ввести отдельную категорию T, которую можно будет получить с 21 года.

Отметим, что все перечисленные изменения пока находятся на стадии общественного обсуждения и еще не вступили в силу.

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