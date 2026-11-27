Между школьной программой и заданиями Общереспубликанского тестирования (ОРТ) сохраняется разрыв, из-за которого даже хорошо успевающим ученикам приходится дополнительно готовиться с репетиторами. Об этом 27 ноября заявила депутат Жогорку Кенеша Гүлай Машрапова на заседании депутатской группы «Эл үмүтү — Ата Журт».

По ее словам, школьная программа в основном ориентирована на получение предметных знаний, тогда как ОРТ проверяет логическое, аналитическое и критическое мышление, умение находить аналогии и работать с тестовыми заданиями.

В результате школьники вынуждены обращаться к репетиторам и частным учебным центрам, чтобы подготовиться к тестированию.

«Ребенка 12 лет обучают по одной программе, а после окончания школы его дальнейшая судьба решается с помощью логических заданий, которые в школе фактически не изучались», — сказала депутат.

Машрапова подчеркнула, что такая ситуация ставит в неравное положение детей из сельских и малообеспеченных семей, которые не всегда могут позволить себе оплачивать дополнительные занятия.

Она также обратила внимание на новые учебники кыргызского языка, разрабатываемые в рамках перехода на 12-летнее образование. По ее данным, в них не предусмотрены упражнения на аналогии и поиск логических связей, которые встречаются в заданиях ОРТ.

В ответ заместитель министра просвещения Надира Джусупбекова заявила, что система образования модернизируется именно из-за недостатков прежней модели.

По ее словам, раньше во многих школах преобладало заучивание материала, тогда как современное образование должно учить детей применять полученные знания на практике.

В связи с этим пересматриваются учебные материалы, система подготовки будущих педагогов и повышения квалификации действующих учителей.

Джусупбекова отметила, что новые государственные и предметные стандарты, учебные программы и методы обучения, заложенные в обновленных учебниках, соответствуют подходам, используемым в ОРТ.

«Проблема заключается в том, что часть учителей пока не в полной мере умеет применять новые образовательные технологии», — сказала замминистра.

Вместе с тем директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чынар Батракеева заявила, что задания ОРТ не выходят за рамки школьной программы и государственного образовательного стандарта.

По ее словам, тестовые задания неоднократно проходили экспертизу. Одну из проверок инициировал Жогорку Кенеш, еще две — Министерство образования. Последняя экспертиза состоялась в 2023 году. Согласно ее заключению, задания соответствуют школьной программе, а их версии на кыргызском и русском языках переведены корректно и понятны участникам.

Батракеева добавила, что ЦООМО проводит специальный анализ заданий с использованием методов тестологии, позволяющий оценивать их сложность и другие характеристики. Результаты анализа были представлены на конференции, посвященной 25-летию ОРТ, и опубликованы на сайте центра.

Она также напомнила, что для подготовки к тестированию абитуриентам доступны бесплатные ресурсы. На сайте testing.kg размещены пробные тесты на кыргызском и русском языках по основным разделам и предметам. Бесплатные видеоуроки и обучающие материалы публикуются на YouTube-канале ЦООМО.

Кроме того, после регистрации каждый абитуриент получает брошюру «Готовимся к Общереспубликанскому тестированию», в которой представлены примеры заданий, структура теста и правила его проведения.

Дополнительные пособия по основному тесту стоят 300 сомов, по предметным тестам — 200 сомов.

В 2025–2026 учебном году Министерство просвещения запустило бесплатное приложение «Булак» для подготовки к ОРТ. В него включены задания прошлых лет, а база дополнена материалами с использованием искусственного интеллекта.

К 25-летию тестирования ЦООМО также представил приложение «Сынак ЖРТ». По словам Батракеевой, искусственный интеллект в нем выступает индивидуальным помощником: анализирует сильные и слабые стороны абитуриента и подсказывает, каким темам следует уделить больше внимания при подготовке.