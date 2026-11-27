В следственную службу ГУВД Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка А.С.Т. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 25 июня 2025 года посредством мессенджера WhatsApp, представившись сотрудниками Министерства здравоохранения, ГКНБ и следственных органов, путем обмана и злоупотребления доверием завладели ее денежными средствами.

Злоумышленники под предлогом «секретной операции» убедили заявительницу оформить кредит на 238 тысяч 970 сомов, обналичить их и перевести через банкомат на указанные ими реквизиты, а также продать принадлежащее ей жилое помещение по заниженной стоимости.

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В результате общая сумма причиненного материального ущерба составила 3 миллиона 810 тысяч 470 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР. В ходе проведенных оперативно-разыскных и технических мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУВД столицы установили и задержали подозреваемых — граждан М.Б.Б., 2006 года рождения, и Р.Б.К., 2003 года рождения.

В соответствии со статьями 96 и 97 УПК КР задержанные водворены в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

В настоящее время следствие продолжается.