В Кыргызстане предложили освободить уязвимые категории выпускников от оплаты ОРТ
Выпускников школ из социально уязвимых семей предложили полностью освободить от оплаты Общереспубликанского тестирования (ОРТ) либо предусмотреть для них отдельный механизм государственной поддержки. С такой инициативой 27 ноября выступила депутат Жогорку Кенеша Гүлай Машрапова на заседании депутатской группы «Эл үмүтү — Ата Журт».
По ее словам, сдача основного теста, теста по государственному языку и одного предметного теста обходится абитуриенту минимум в 1 тысячу 410 сомов. Для некоторых семей даже такая сумма может стать препятствием для участия ребенка в тестировании.
Машрапова предложила распространить льготы на детей из малообеспеченных семей, сирот, полусирот и выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чынар Батракеева сообщила, что ЦООМО уже несколько лет бесплатно проводит пробные тесты и само ОРТ для круглых сирот и воспитанников интернатных учреждений, если они обращаются в центр. Расходы в таких случаях покрываются за счет собственных средств ЦООМО.
В ходе заседания также обсудили результаты обладателей «золотых сертификатов». Представитель Министерства просвещения сообщил, что в 2026 году их получили 56 учащихся. Из них 33 выпускника окончили частные школы, 22 — государственные.
Большинство обладателей сертификатов были отличниками, а около 90 процентов являлись победителями или участниками республиканских олимпиад.
Машрапова предложила дополнительно изучить, сколько выпускников с высокими результатами ОРТ готовились исключительно в школе, а сколько занимались с репетиторами или посещали частные учебные центры.
По ее словам, необходимо создать условия, при которых школьники смогут качественно подготовиться к тестированию непосредственно в своих школах, не оплачивая дополнительные курсы.