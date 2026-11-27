Выпускников школ из социально уязвимых семей предложили полностью освободить от оплаты Общереспубликанского тестирования (ОРТ) либо предусмотреть для них отдельный механизм государственной поддержки. С такой инициативой 27 ноября выступила депутат Жогорку Кенеша Гүлай Машрапова на заседании депутатской группы «Эл үмүтү — Ата Журт».

По ее словам, сдача основного теста, теста по государственному языку и одного предметного теста обходится абитуриенту минимум в 1 тысячу 410 сомов. Для некоторых семей даже такая сумма может стать препятствием для участия ребенка в тестировании.

Машрапова предложила распространить льготы на детей из малообеспеченных семей, сирот, полусирот и выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чынар Батракеева сообщила, что ЦООМО уже несколько лет бесплатно проводит пробные тесты и само ОРТ для круглых сирот и воспитанников интернатных учреждений, если они обращаются в центр. Расходы в таких случаях покрываются за счет собственных средств ЦООМО.

В ходе заседания также обсудили результаты обладателей «золотых сертификатов». Представитель Министерства просвещения сообщил, что в 2026 году их получили 56 учащихся. Из них 33 выпускника окончили частные школы, 22 — государственные.

Большинство обладателей сертификатов были отличниками, а около 90 процентов являлись победителями или участниками республиканских олимпиад.

Машрапова предложила дополнительно изучить, сколько выпускников с высокими результатами ОРТ готовились исключительно в школе, а сколько занимались с репетиторами или посещали частные учебные центры.

По ее словам, необходимо создать условия, при которых школьники смогут качественно подготовиться к тестированию непосредственно в своих школах, не оплачивая дополнительные курсы.