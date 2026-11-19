Операции по пересадке почек, печени и костного мозга в Кыргызстане будут бесплатными. Об этом журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения Нурбек Букуев.

По его словам, согласно указу президента, трансплантация должна быть бесплатной.

Пересадку почек проводят за счет государственного бюджета по линии Минздрава с 2024 года.

«Мы рассматриваем бюджет, предусмотренный в рамках гемодиализной программы. На пересадку печени в следующем году планируем выделить более 40 миллионов сомов для тех, кто уже прошел практическую подготовку. Средства будут за счет Фонда высоких технологий. Уже проведено бесплатно четыре пересадки печени, до конца года в планах сделать еще две», — сказал Нурбек Букуев.

По его словам, первую пересадку костного мозга провели в 2025 году — в Национальном центре охраны материнства и детства модернизировано отделение и операционный блок. На следующий год планируется провести пересадку костного мозга детям, однако пока нет точных расчетов и неизвестно, сколько выделят средств.

Замминистра также отметил, что на иммуносупрессоры пациентам с пересаженными органами выделяется достаточно денег и практически все пациенты в полном объеме получают лекарства.

По словам Букуева, в стране есть обученные гепатологи и нефрологи, которые могут вести пациентов после трансплантации.

«Но в основном граждане верят иностранным врачам и следуют их рекомендациям. Хотя наши врачи ничем не хуже и не уступают по квалификации. В прошлом году капсула под строительство гепатологического центра заложена капсула. Открытие запланировано на 2028 год», — добавил замминистра.