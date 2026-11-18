Торговцы рынка «Туратали» в Кара-Суйском районе Ошской области сегодня снова вышли на акцию протеста. На распространившихся в соцсетях видео видно, что собравшиеся у здания районной государственной администрации требуют, чтобы к ним вышел аким.

Как сообщили 24.kg в администрации рынка, причиной недовольства стало решение отменить субаренду торговых точек и перейти на прямые договоры непосредственно с теми, кто ведет торговлю.

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«Земля принадлежит государству, но контейнеры находятся в руках разных людей. Поэтому шум поднимают те, у кого в собственности по 3–4, а у некоторых по 20–30 контейнеров. Теперь они не смогут, как раньше, получать с каждого бокса по 20–30 тысяч сомов чистой прибыли, из-за этого и возмущаются», — пояснили в дирекции рынка.

В администрации добавили, что завтра на рынок прибудет специальная комиссия управления делами президента, по итогам работы которой определят дальнейший порядок взаимодействия с предпринимателями.

В Кыргызстане десятилетиями складывалась практика перепродажи и субаренды торговых мест: предприниматели покупали контейнеры по высокой цене ради удачного расположения и последующей сдачи в аренду. Юридически земля под рынком остается государственной или частной, а сам бокс считается лишь движимым имуществом.

Напомним, это уже вторая акция протеста на Кара-Суйском рынке за последний месяц. В октябре торговцы возмущались повышением ежемесячной арендной платы за землю с 3 тысяч 300 до 12 тысяч сомов после смены руководства, а также требованием платить за верхние контейнеры, используемые под склады.

А недавно рынок «Туратали» перешел в ведение государственного предприятия «Кыял» при управлении делами президента, в связи с чем администрация объявила о перезаключении всех договоров аренды. Президент Садыр Жапаров также заявлял, что в течение полутора лет на месте рынка построят современный торговый комплекс с соблюдением прав действующих торговцев.