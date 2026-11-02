Бюджет Таласа вырос в 4 раза, а инвестиции — почти в 16 раз

Бюджет Таласа за последние пять лет увеличился более чем в четыре раза, а объем инвестиций вырос почти в 16 раз. Такие данные представили президенту Садыру Жапарову во время его рабочей поездки в Таласскую область.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Садыр Жапаров ознакомился с результатами социально-экономического развития города за 2021–2026 годы, реализованными проектами и планами дальнейшего развития.

По представленным данным, местный бюджет Таласа вырос с 224 миллионов сомов в 2021 году до ожидаемых 947,6 миллиона по итогам 2026-го.

Объем промышленного производства увеличился с 1,3 миллиарда до ожидаемых 3 миллиардов сомов. При этом инвестиции выросли с 515,6 миллиона до ожидаемых 8,2 миллиарда сомов.

За это время в городе реализовали крупные проекты общей стоимостью 11,8 миллиарда сомов.

Среди них — детский игровой центр «Баластан», центральный парк «Баатырлар», обновленная центральная площадь, аллея имени К.Нуржанова, филиал Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына и президентский лицей «Акылман».

Для развития общественного транспорта приобрели 30 современных электробусов Yutong.

Кроме того, построили стадион «Талас Арена», шесть площадок для мини-футбола, асфальтобетонный и железобетонные заводы.

В социальной сфере капитально отремонтировали 35 объектов и построили пять новых.

Значительные средства направлены на дорожную инфраструктуру. С 2021 по 2026 год из республиканского бюджета на это выделили 2,08 миллиарда сомов.

Всего заасфальтировали 57,6 километра дорог и построили 62 километра тротуаров.

В ближайших планах — асфальтирование еще 12 километров дорог и строительство тротуаров, реконструкция автовокзала, создание современного муниципального автопарка, а также развитие систем питьевого водоснабжения и канализации.

Общая стоимость запланированных проектов составляет 1,1 миллиарда сомов.

Отметим, что показатели бюджета, промышленности и инвестиций за 2026-й являются прогнозными, поскольку окончательные итоги года еще не подвели.