USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Бюджет Таласа вырос в 4 раза, а инвестиции — почти в 16 раз

12:06, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Бюджет Таласа за последние пять лет увеличился более чем в четыре раза, а объем инвестиций вырос почти в 16 раз. Такие данные представили президенту Садыру Жапарову во время его рабочей поездки в Таласскую область.

resized-850x570.png

Как сообщила пресс-служба главы государства, Садыр Жапаров ознакомился с результатами социально-экономического развития города за 2021–2026 годы, реализованными проектами и планами дальнейшего развития.

По представленным данным, местный бюджет Таласа вырос с 224 миллионов сомов в 2021 году до ожидаемых 947,6 миллиона по итогам 2026-го.

Объем промышленного производства увеличился с 1,3 миллиарда до ожидаемых 3 миллиардов сомов. При этом инвестиции выросли с 515,6 миллиона до ожидаемых 8,2 миллиарда сомов.

За это время в городе реализовали крупные проекты общей стоимостью 11,8 миллиарда сомов.

Среди них — детский игровой центр «Баластан», центральный парк «Баатырлар», обновленная центральная площадь, аллея имени К.Нуржанова, филиал Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына и президентский лицей «Акылман».

Для развития общественного транспорта приобрели 30 современных электробусов Yutong.

Кроме того, построили стадион «Талас Арена», шесть площадок для мини-футбола, асфальтобетонный и железобетонные заводы.

885922890_1864231294570141_5535149620683046632_n.jpg

В социальной сфере капитально отремонтировали 35 объектов и построили пять новых.

Значительные средства направлены на дорожную инфраструктуру. С 2021 по 2026 год из республиканского бюджета на это выделили 2,08 миллиарда сомов.

Всего заасфальтировали 57,6 километра дорог и построили 62 километра тротуаров.

В ближайших планах — асфальтирование еще 12 километров дорог и строительство тротуаров, реконструкция автовокзала, создание современного муниципального автопарка, а также развитие систем питьевого водоснабжения и канализации.

Общая стоимость запланированных проектов составляет 1,1 миллиарда сомов.

Отметим, что показатели бюджета, промышленности и инвестиций за 2026-й являются прогнозными, поскольку окончательные итоги года еще не подвели.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Общество

В Бишкеке расширен перечень аптек для отпуска льготных лекарственных препаратов

 

До 3,4 миллиарда человек в мире живут в плохих жилищных условиях — ООН

 

Контроль. Более 3 тысяч 700 нагрудных видеокамер выдали милиционерам Кыргызстана

 

Рейсы из Бишкека в Шарм-эль-Шейх отменили на зиму

 

Скончалась член Бишкекского общества блокадников Ленинграда Галина Тольская

 

Без человека никуда. Мировые гиганты возвращают работников, уволенных из-за ИИ

 

Атака на Иран

Иран объявил разведку МI-6 враждебной, а ВМС и ВВС Британии — террористами

 

ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в декабре на уровне сентября

 

Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины

 

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

Власть

Бюджет Таласа вырос в 4 раза, а инвестиции — почти в 16 раз

 

В Кыргызстане не хватает участковых — МВД

 

Иран объявил разведку МI-6 враждебной, а ВМС и ВВС Британии — террористами

 

Бишкек и Алматы договорились вместе решать городские проблемы

 

Вес без лишнего шума. Политический почерк Улана Ниязбекова

 

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции

 

24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18