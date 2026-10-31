Бакетаев: РФ не является главным двигателем экономического успеха Кыргызстана

Тесные связи Кыргызстана с РФ и экономические интересы, связанные с находящейся под санкциями российской экономикой, международные инвесторы часто рассматривают как дополнительный источник риска. Об этом говорится в интервью председателя Национального банка Алмаза Бакетаева Bloomberg.

КР является членом Евразийского экономического союза, возглавляемого Москвой. При этом Алмаз Бакетаев подчеркнул, что Россия и Кыргызстан остаются партнерами.

«Нас нельзя просто разъединить», — сказал он.

По словам председателя Нацбанка, страны тесно связаны культурно и экономически. В РФ работает большое число кыргызских мигрантов, а КР в значительной степени зависит от поставок российского топлива, зерна и других товаров.

В то же время санкции против России, по словам Алмаза Бакетаева, дали Кыргызстану дополнительный экономический импульс.

«Санкции против РФ придали КР дополнительный приток и импульс, а трансграничное перемещение товаров усилилось», — заявил он.

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Глава НБ КР отметил, что кыргызские власти соблюдают международные правила, в том числе контролируют торговлю товарами двойного назначения. При этом, по его словам, Россия не является главным двигателем экономического успеха Кыргызстана.

«Наш рост имеет фундаментальную, а не временную основу», — подчеркнул Алмаз Бакетаев.