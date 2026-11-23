Более половины работающего населения Кыргызстана занято в неформальном секторе экономики. По данным Всемирного банка, в 2023 году доля граждан, работавших неофициально по основному месту занятости, составляла 56 процентов.

Такие данные приводятся в исследовании «Диагностика частного сектора Кыргызской Республики» (Country Private Sector Diagnostic), подготовленном Всемирным банком совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) и опубликованном в ноябре 2026 года.

Согласно докладу, в 2023 году в неформальной экономике Кыргызстана были заняты около 1 миллиона 750 тысяч человек. Ее доля оценивалась в 19 процентов валового внутреннего продукта страны.

Эксперты отмечают, что высокая неформальная занятость остается одним из серьезных препятствий для развития частного бизнеса.

Многие небольшие предприятия работают вне официального сектора из-за низкой производительности и прибыльности. При таких условиях предприниматели не всегда видят экономическую выгоду от легализации.

Однако работа в тени создает дополнительные ограничения. Неформальным предприятиям сложнее получать банковские кредиты, заключать официальные договоры, привлекать инвестиции и выходить на крупные рынки.

Для работников неофициальная занятость может означать ограниченный доступ к социальной защите и другим гарантиям, предусмотренным трудовым законодательством.

По оценке Всемирного банка, ситуацию усугубляют разрозненные налоговые режимы и системы социального страхования, неравномерное применение законодательства и недостаточная адаптация трудовых норм к особенностям малого бизнеса, субподрядной деятельности и надомного производства.

Исследование выявило другую структурную проблему кыргызстанской экономики — практически полное отсутствие среднего бизнеса.

В 2020–2024 годах на средние предприятия приходилось всего 0,1 процента всех субъектов предпринимательства. Большинство компаний оставались микропредприятиями, которым сложно расширять производство, внедрять новые технологии и выходить на экспорт.

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Дополнительными препятствиями эксперты называют высокую стоимость кредитования, жесткие требования к залоговому обеспечению и ограниченный доступ к долгосрочному финансированию.

Авторы доклада подчеркивают, что для устойчивого развития частного сектора Кыргызстану необходимо создавать условия, при которых официальная деятельность станет более доступной и выгодной для предпринимателей.

Сокращение неформальной занятости, улучшение доступа к финансированию и развитие среднего бизнеса названы важными условиями дальнейшей экономической трансформации страны.