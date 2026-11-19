Еврокомиссия запретила жителям России участвовать в программе Erasmus+, в том числе получать стипендии Erasmus Mundus на магистратуру в Европе. Об этом говорится в руководстве по программе.

«Стипендии EMJM доступны студентам со всего мира, за исключением лиц, проживающих в Российской Федерации (которые не могут быть отобраны для участия независимо от их гражданства), а также лиц, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Украины (за исключением граждан Украины)», — говорится в сообщении.

Кроме того, лица, проживающие в России, больше не имеют права на получение стипендий для программ Erasmus Mundus Joint Master (EMJM) в европейских университетах — независимо от гражданства.

В документе не уточняется, затронут ли новые ограничения стипендии и проекты, финансирование которых было одобрено ранее.

Программа Erasmus реализуется более 30 лет. С 2014 по 2021 год в ней приняли участие около 13 тысяч 200 студентов и научных сотрудников из РФ.