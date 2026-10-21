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Закроют более 100 компаний. Что делает Кыргызстан для защиты от санкций

16:32, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Нурзада ТЫНАЕВА

Специальный представитель президента по особым поручениям (по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков) Бакыт Сыдыков встретился с главами дипломатических представительств иностранных государств в Кыргызстане.

Как сообщили в Министерстве экономики и коммерции, международным партнерам рассказали о работе, проводимой для предупреждения и минимизации санкционных рисков.

Так, по данным спецпредставителя, прекращена деятельность 52 юридических лиц, еще в отношении 57 инициированы процедуры принудительной ликвидации, а в отношении 25 компаний проводятся проверки.

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«Государственные банки приняли решения о прекращении обслуживания более 240 счетов. Кроме того, для независимой оценки систем санкционного комплаенса привлекается международная консалтинговая компания Kroll», — отметили в Минэкономики.

Отмечается, что также представлены меры по совершенствованию экспортного контроля, усилению регулирования сферы виртуальных активов и предотвращению потенциальных санкционных рисков.

В рамках брифинга также обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия с международными партнерами, включая обмен информацией, экспертные консультации и выработку совместных подходов к предупреждению санкционных рисков.

Из-за подозрений в обходе ограничений против России под международные санкции стали попадать компании из третьих стран. Так, в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС попали три фирмы из КР и «ЭкоИсламикБанк».

Кроме того, Евросоюз ввел ограничения против зарегистрированной в Бишкеке криптовалютной платформы TengriCoin, «Керемет Банка» и «Капитал Банка». Полностью запретили поставку в республику металлорежущих станков с числовым программным управлением и сложного коммуникационного оборудования.

С 2024 по 2025 год под различные ограничительные меры США, Великобритании, ЕС и Канады попали несколько коммерческих структур Кыргызстана. В их числе «Капитал Банк Центральной Азии», банки «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк», платежная платформа A7, криптовалютные биржи Grinex и Meer. Первые санкции против частных компаний республики применили в июне 2024-го.

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