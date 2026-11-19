Кыргызстан вошел в пятерку стран с наименьшим ожидаемым приростом производительности труда от внедрения искусственного интеллекта среди экономик, исследованных Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом говорится в докладе Transition Report 2026–2027.

Эксперты банка оценили, насколько использование искусственного интеллекта способно ускорить рост производительности труда в разных странах в течение ближайших 10 лет.

Согласно прогнозной модели ЕБРР, при умеренных темпах внедрения ИИ дополнительный ежегодный прирост производительности труда в Кыргызстане составит менее 0,1 процентного пункта. Это один из самых низких результатов среди рассматриваемых экономик.

Ниже Кыргызстана в соответствующем сравнении расположились только Бенин, Кот-д’Ивуар, Нигерия и Сенегал.

Для сравнения, в странах с более высоким уровнем доходов потенциальный эффект значительно выше. В зависимости от экономики внедрение искусственного интеллекта может дополнительно обеспечивать до 0,7 процентного пункта ежегодного роста производительности труда при умеренном сценарии.

В ЕБРР объясняют различия структурой экономик и характером занятости населения. Искусственный интеллект наиболее эффективно повышает производительность в сферах, где значительную часть работы составляют обработка информации, программирование, подготовка документов и другие интеллектуальные задачи.

В странах, где большую долю занятости обеспечивают виды деятельности с меньшими возможностями автоматизации с помощью ИИ, экономический эффект может оказаться значительно скромнее.

При этом эксперты рассматривают три сценария распространения искусственного интеллекта: медленный, умеренный и быстрый. Они построены по аналогии с историческими темпами внедрения электричества, интернета и мобильных телефонов.

При медленном сценарии дополнительный ежегодный прирост производительности труда во всех исследованных экономиках ЕБРР не превышает 0,2 процентного пункта. При быстром внедрении средний эффект может превысить 0,5 процентного пункта, а в некоторых европейских странах приблизиться к 1 процентному пункту.

Авторы доклада подчеркивают, что для получения экономической выгоды от искусственного интеллекта недостаточно просто обеспечить доступ к новым технологиям.

Необходимы развитие цифровой инфраструктуры, подготовка квалифицированных специалистов, доступ к вычислительным ресурсам и создание условий для внедрения ИИ в бизнесе.

Таким образом, Кыргызстан рискует получить значительно меньшую экономическую отдачу от распространения искусственного интеллекта, чем более развитые страны.