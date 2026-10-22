Финансирование детской онкологии в КР увеличилось в 200 раз — Айгуль Жапарова

Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова приняла участие во Всемирном саммите, посвященном инвестициям в благополучие детей, и II Международном конгрессе по детской онкологии в Самарканде, Узбекистан.

По данным администрации президента, в своей приветственной речи Айгуль Жапарова отметила, что встреча имеет для нее особое значение.

«Мне хотелось бы остановиться на теме, которая особенно близка моему сердцу и вызывает глубокую обеспокоенность, — оказание эффективной помощи детям с онкологическими заболеваниями. Еще более десяти лет назад возможности детской онкологии и оказания соответствующей медицинской помощи в КР были весьма ограниченными, и, откровенно говоря, в конечном счете проблема была связана с финансированием. В последние годы этому направлению уделяется особое внимание, многое изменилось, и ситуация начала улучшаться.

Финансирование детской онкологии увеличилось в 200 раз.

Для Кыргызстана важен не сам объем выделяемых средств, а реальные изменения, которых удается достичь благодаря этим вложениям. Сегодня в Бишкеке, а также в Оше расширяются возможности лечения детей с онкологическими заболеваниями, развивается современная диагностическая и лечебная база, дети обеспечиваются необходимыми лекарствами», — отметила она.

Кроме того, первая леди подчеркнула, что открытие отделения паллиативной помощи в Национальном центре материнства и детства стало важным шагом в поддержке детей с онкологическими заболеваниями, вселив надежду в сердца их родителей. Одним из наиболее значимых событий для КР в этом направлении стало проведение в 2024 году первой операции по трансплантации костного мозга.

В своем выступлении Айгуль Жапарова отметила, что, несмотря на прилагаемые усилия по борьбе с онкологическими заболеваниями, эти серьезные вызовы перед мировым сообществом по-прежнему не потеряли свою остроту.

Ежегодно во всем мире онкологические заболевания диагностируются примерно у 400 тысяч детей.

«К сожалению, шансы ребенка на выздоровление во многом зависят от того, в какой стране он родился. Так, в государствах с высоким уровнем дохода выздоравливают более 80 процентов детей с онкологическими заболеваниями. А в странах с низким и средним уровнем дохода этот показатель остается значительно ниже. За этими показателями стоят проблемы своевременной и точной диагностики, доступности необходимых лекарств и современных методов лечения, повышения квалификации врачей, а также возможности семей обеспечить прохождение полного курса лечения», — заметила первая леди.

В этой связи она особо подчеркнула, что в этих условиях укрепление сотрудничества стран в области детской онкологии должно стать основной целью. Важно, чтобы диалог находил продолжение в конкретных совместных инициативах и практических решениях.

«В первую очередь необходимо расширять обмен опытом, укреплять сотрудничество между медицинскими учреждениями наших государств, объединять усилия в подготовке и повышении квалификации специалистов. Не менее важно совместно выработать новые механизмы поддержки семей, вынужденных обращаться за лечением своих детей в зарубежные медицинские учреждения. У нашего народа есть мудрая пословица: «Ноша, которую несут сообща, становится легче». И действительно, то, что представляет значительные сложности для одного государства, становится гораздо более достижимым, когда мы объединяем усилия и действуем сообща», — добавила Айгуль Жапарова.

Она напомнила, что глобальная инициатива Всемирной организации здравоохранения ставит своей целью к 2030 году обеспечить выживаемость не менее 60 процентов детей с онкологическими заболеваниями во всем мире.

«Я верю, что Центральная Азия способна внести значительный вклад в достижение этой цели и продемонстрировать пример эффективного регионального сотрудничества в деле спасения детских жизней. Каждый ребенок, независимо от того, где он родился и где проживает, имеет право на своевременную медицинскую помощь и качественное лечение. Я твердо убеждена, что совместными усилиями мы способны превратить эту возможность в реальность», — заключила первая леди.

В мероприятии также приняли участие первые леди Узбекистана, Албании, Зимбабве, Ливана, Пакистана и Турции. Кроме того, к работе саммита подключились представители государств и правительств, международных организаций, ведущие эксперты и специалисты из более чем 100 стран мира для обсуждения важнейших вопросов благополучия, здоровья, образования, защиты и социальной поддержки детей.

По итогам саммита будет принята Самаркандская декларация об инвестициях в благополучие детей — призыв к конкретным действиям и укреплению международного сотрудничества.