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Айгуль Жапарова посетила реабилитационный центр для детей в Самарканде

09:46, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова поучаствовала в открытии специализированного детского сада и реабилитационного центра IMKON в Самарканде. Вместе с ней учреждение посетили первые леди Узбекистана, Ливана, Пакистана, Турции, Зимбабве и другие высокие гости.

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Открытие состоялось в рамках Всемирного саммита «Инвестиции в благополучие детей: путь к устойчивому и справедливому развитию будущих поколений» и II Международного конгресса по детской онкологии.

Центр IMKON объединяет дошкольное образование, коррекционно-педагогическую помощь, медицинскую реабилитацию, психологическое сопровождение и социальную адаптацию детей.

Учреждение работает по двум направлениям. Первое предназначено для детей от 2 до 7 лет, которые одновременно получают дошкольное образование и проходят индивидуальные реабилитационные программы. Второе рассчитано на детей от 2 до 18 лет, проходящих амбулаторную реабилитацию в сопровождении родителей.

Во время экскурсии высоким гостям продемонстрировали различные методы восстановления и развития детей, включая лечебную физкультуру, акватерапию, сенсорную интеграцию, музыкальную терапию, сказкотерапию и упражнения для развития мелкой моторики.

Сейчас в Узбекистане действуют пять подобных учреждений. Их полностью финансируют из государственного бюджета.

Айгуль Жапарова вместе с другими участницами мероприятия ознакомилась с условиями, созданными для детей, и пообщалась с сотрудниками центра.

В завершение встречи воспитанники учреждения вручили гостям памятные подарки, изготовленные своими руками.

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