Первая леди Кыргызстана посетила выставку о благополучии детей в Самарканде

Первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова совместно с супругами президентов Узбекистана, Турции, Ливана, Пакистана и другими высокими гостями посетила выставку в рамках Всемирного саммита «Инвестиции в благополучие детей», проходящего в Самарканде 21–22 октября.

По данным Айгуль Жапаровой, выставка посвящена реформам в Узбекистане, направленным на охрану здоровья, защиту прав и раскрытие потенциала каждого ребенка.

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Цель выставки — раскрыть, как инвестиции в детей превращаются в возможности жить в семье, сохранять здоровье, учиться, быть защищенными и участвовать в жизни общества.