В Кыргызстане стартует медиакампания «Позитивное родительство», направленная на профилактику насилия в отношении детей и продвижение воспитания, основанного на уважении, доверии и заботе. Инициаторами выступили Уполномоченный по правам ребенка Кыргызской Республики и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Кампания приурочена ко Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября, и проходит под девизом: «Самое ценное, что вы можете подарить ребенку, — это ваше внимание».

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, в 2025 году в Кыргызстане зарегистрировали случаи физического, сексуального и психологического насилия в отношении 606 детей.

Только за первое полугодие 2026 года от различных форм насилия пострадали 522 ребенка. Из них 237 стали жертвами физического насилия, 156 — сексуального и 129 — психологического. За этот же период на детский телефон доверия 111 поступило 302 обращения от детей по вопросам насилия.

Организаторы отмечают, что детям бывает сложно рассказать о пережитом насилии из-за страха, общественного осуждения и опасений остаться без поддержки.

Кампания призвана напомнить родителям, что воспитание без насилия не означает отказ от дисциплины. Речь идет об умении устанавливать границы с уважением, слышать ребенка, замечать тревожные сигналы и решать семейные конфликты посредством диалога.

В рамках инициативы на телевидении, в кинотеатрах и социальных сетях покажут два социальных видеоролика. Также подготовят практические рекомендации для родителей.

Кроме того, запланирована серия подкастов с участием известных личностей, родителей и экспертов. Они обсудят влияние собственного детства на воспитание детей, роль отцов, отношения с подростками и способы разрешения семейных конфликтов без применения насилия. К кампании также присоединятся блогеры и общественные деятели.

Отмечается, что профилактика насилия в отношении детей включена в План мероприятий по реализации заключительных замечаний Комитета ООН по правам ребенка по итогам пятого и шестого периодических докладов Кыргызстана о выполнении Конвенции о правах ребенка на 2025–2028 годы.

Организаторы подчеркивают, что главная цель инициативы — помочь родителям лучше понимать детей, слышать их потребности и выстраивать отношения на основе доверия и уважения.

Дети и взрослые, нуждающиеся в консультации или помощи по вопросам защиты прав и безопасности детей, могут обратиться на детский телефон доверия 111.