В Кыргызстане с 25 ноября стартовала 16-дневная кампания по предотвращению насилия. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил спикер Марлен Маматалиев.

По его словам, в этом году в центре внимания кампании — обеспечение справедливости, защита пострадавших и борьба с безнаказанностью.

«Парламент принимает множество законов против насилия, но при этом понимаем, что необходимо усилять парламентский контроль по исполнению данных нормативно-правовых актов. Недавний случай в Таласе показывает, что еще надо работать над культурой поведения и снижением агрессии среди граждан», — добавил Марлен Маматалиев.

ООН в Кыргызстане также отметила, что присоединяется к глобальной кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия».

«Объединяя усилия всей системы ООН в Кыргызстане, мы будем говорить о проблеме насилия, призывать к действиям и отстаивать право каждой женщины и девочки на жизнь без страха и насилия. В течение этих 16 дней и каждый день после завершения кампании мы продолжим работать над этой общей целью», — говорится в сообщении организации.