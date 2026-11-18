Сегодня отмечают Всемирный день предотвращения сексуальной эксплуатации детей, жестокого обращения и насилия в отношении них и помощи пострадавшим. По данным ООН, около 120 миллионов девочек и девушек младше 20 лет в мире подверглись той или иной форме сексуального принуждения.

В организации отмечают, что сексуальная эксплуатация и насилие в отношении детей остаются глобальной проблемой, затрагивающей все страны и социальные группы.

Особую опасность представляют ситуации вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и гуманитарных кризисов, когда дети становятся еще более уязвимыми перед насилием.

Угрозы существуют не только в реальной жизни, но и в интернете. Дети могут сталкиваться с сексуальными домогательствами, эксплуатацией и другими формами противоправного поведения в цифровой среде.

Согласно приведенным ООН исследованиям, распространенность сексуального насилия среди девочек младше 18 лет в изученных странах составляет от 8 до 31 процента, среди мальчиков — от 3 до 17 процентов.

В организации подчеркивают, что пережитое в детстве насилие может иметь долгосрочные последствия для физического и психического здоровья человека.

В частности, взрослые, пережившие в детстве четыре и более неблагоприятных событий, включая различные формы насилия, значительно чаще сталкиваются с серьезными психологическими и социальными проблемами.

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По данным ООН, у таких людей риск вовлечения в межличностное насилие в качестве пострадавшего или агрессора может быть выше в 7 раз, а риск самоубийства — в 30 раз.

Всемирный день предотвращения сексуальной эксплуатации детей учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 7 ноября 2022 года.

Его цель — привлечь внимание к необходимости защиты детей, предупреждения насилия, привлечения виновных к ответственности и оказания медицинской, психологической и правовой помощи пострадавшим.

В ООН призывают государства, образовательные учреждения, общественные организации и родителей уделять особое внимание безопасности детей, в том числе в интернете, и создавать условия, при которых пострадавшие могут обратиться за помощью без страха осуждения.