В Бишкеке женщина обратилась в милицию с заявлением на соседа. Она утверждает, что он избил ее и оскорблял нецензурной бранью. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

По данным милиции, 18 ноября 2026 года горожанка К. А. подала письменное заявление, в котором рассказала, что во время конфликта сосед причинил ей телесные повреждения.

Заявление зарегистрировали в Журнале учета информации. Сотрудники милиции установили личность предполагаемого участника конфликта. Им оказался сосед заявительницы, мужчина 1975 года рождения.

Как уточнили в УВД, сейчас он находится в приемнике для отбывания административного ареста. При этом наказание назначили по другому факту — за мелкое хулиганство, предусмотренное статьей 126 Кодекса КР о правонарушениях.

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По заявлению женщины, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые должны определить характер и степень тяжести полученных травм.

После получения результатов экспертиз и проверки всех обстоятельств произошедшего действиям мужчины дадут правовую оценку и примут процессуальное решение.