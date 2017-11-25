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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 ноября

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента.

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Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Кыргызстана. Фоторепортаж

Новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принес присягу. Председатель Центризбиркома КР Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение, нагрудный знак и штандарт главы государства.

Сооронбай Жээнбеков родился 16 ноября 1958 года в селе Кара-Кульджа Советского района Ошской области.

В 1983 году окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени К.Скрябина по специальности «зооинженер», в 2003-м — экономический факультет Кыргызского аграрного университета по специальности «бухгалтер».

Фото аппарата президента. Новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
Трудовую деятельность он начал в 1976 году учителем русского языка и литературы школы имени Ленина Узгенского района Ошской области.
1983-1988 — главный зоотехник совхоза «Совет» Советского района Ошской области;
1988-1989 — инструктор районного комитета Советского района Ошской области Коммунистической партии Кыргызстана;
1989-1991 — секретарь парткома совхоза имени Ульянова Советского района Ошской области;
1991-1993 — директор совхоза имени Ульянова;
1993-1996 — председатель правления колхоза «Кашка-Джол» Кара-Кульджинского района Ошской области;
1995 — избран депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша I созыва, за период депутатской деятельности был заместителем и председателем комитета по аграрным вопросам;
2000-2005 — депутат Жогорку Кенеша II созыва, заместитель торага Собрания народных представителей Жогорку Кенеша;
2005-2007 — депутат Жогорку Кенеша III созыва, председатель комитета по агропромышленному комплексу и экологии;
с 3 апреля по 24 октября 2007 года — министр сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР;
2008-2010 — частный предприниматель;
2010-2015 — руководитель государственной администрации Ошской области — губернатор области, полномочный представитель правительства в Ошской области;
2015-2016 — директор Государственной кадровой службы;
с марта 2016 года — первый заместитель руководителя аппарата президента КР;
13 апреля 2016 года избран премьер-министром КР;
21 августа 2017 года подал заявление об отставке в связи с решением участвовать в выборах президента Кыргызстана.

Освобождены от должностей советники президента на общественных началах.

Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение об освобождении Икрамжана Илмиянова и Фарида Ниязова от должностей советника президента на общественных началах согласно поданным заявлениям.

А в начале недели президент наградил Фарида Ниязова и Икрамжана Илмиянова орденами «Манас» II и III степени соответственно «за существенный вклад в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики и проведение экономических, социальных реформ, а также высокие достижения в профессиональной деятельности».

«Все начнут говорить, что Атамбаев награждает опять своих людей. Как я оставлю без награды своих визирей? Они внесли существенный вклад в развитие и проведенные реформы в течение шести лет. Тем более, учитывая мой характер», — сказал на вручении госнаград глава государства.

Толкунбек Абдыгулов назначен вице-премьер-министром Кыргызстана.

Фото из Интернета. Толкунбек Абдыгулов назначен вице-премьер-министром Кыргызстана
Ранее Толкунбек Абдыгулов занимал пост первого вице-премьер-министра КР. А вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева сняли с этой должности в связи с переходом на другую работу.

Кандидатуру Толкунбека Абдыгулова представил премьер-министр КР Сапар Исаков.

«Состав правительства меняется, поэтому проводится подготовка. Толкунбек Абдыгулов также будет курировать экономический блок. Первый вице-премьер-министр будет курировать топливно-энергетический сектор. Силовой блок курирую я сам», — сказал глава правительства.

Эмиль Шукуров сложил с себя полномочия депутата Бишкекского горкенеша.

Эмиль Шукуров подал личное заявление. Мандат передали советнику ЗАО «Манас-менеджмент» Сиябеку Абдурахманову.

Райымбек Матраимов уволен с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы.

Райымбека Матраимова уволили с формулировкой «несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством».

Депутаты Жогорку Кенеша неоднократно писали запросы в правительство о рассмотрении его соответствия занимаемой должности. Народные избранники окрестили его Райымом-миллионером.

Дуйшенбек Зилалиев назначен председателем Фонда по управлению государственным имуществом.

Он пришел вместо уволенного Болсунбека Казакова, который проработал на должности с начала 2017 года.

Дуйшенбек Зилалиев на прошлой неделе уволен с должности вице-премьер-министра.

Канат Джумагазиев назначен начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

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Главное управление патрульной милиции преобразовано в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Это не смена вывесок, а инструмент, с помощью которого мы должны открыто и через конкурс набрать качественно новых сотрудников», — отметил премьер-министр КР Сапар Исаков.

Предыдущего главу ГУПМ Эркина Баева в августе назначили начальником Главного штаба МВД Кыргызстана.

Фото пресс-службы МВД КР. Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Канат Джумагазиев
Канат Джумагазиев родился 10 февраля 1977 года. Окончил КГНУ по специальности «юриспруденция».

В органах внутренних дел с 1997 года. Службу в органах внутренних дел начал с милиционера полка Управления охраны МВД КР. С 1998-го работал оперуполномоченным ОУР ОВД Первомайского района Бишкека.

С 2000 года — оперуполномоченный, старший оперуполномоченный УУР УВД Бишкека. Работал на руководящих должностях.

С июля 2016 года по ноябрь 2017-го занимал пост начальника ГУВД Чуйской области.

За время службы в ОВД Кыргызской Республики награжден ведомственными медалями.

Санжар Икрамов освобожден от должности статс-секретаря Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений.

По данным пресс-службы правительства, Санжар Икрамов, проработавший с 2013 года, написал заявление.

Абдырахман Мавлянов освобожден от должности председателя Высшей аттестационной комиссии.

Он уволен согласно поданному заявлению.

Болотбеку Суюмбаеву присвоено воинское звание «генерал-майор».

Звание заместителю главы Государственного комитета национальной безопасности КР присвоено «за существенный вклад в дело обеспечения национальной безопасности Кыргызстана».

В Бишкекглавархитектуре после жалобы на шум уволили двух сотрудников.

Бишкекчане пожаловались на пьющих и мусорящих городских архитекторов. Два сотрудника после инцидента написали заявление об увольнении по собственному желанию. Еще двух уволили по статье, на семь человек наложили дисциплинарное взыскание: им объявлен выговор.

При этом в пресс-службе не смогли сказать, по какой статье уволили двоих сотрудников.

О кадровых перестановках с 13 по 17 ноября читайте здесь.
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