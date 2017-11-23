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Власть

Назначен вице-премьер-министр Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Толкунбека Абдыгулова вице-премьер-министром Кыргызстана, освободив от ранее занимаемой должности. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Ранее Толкунбек Абдыгулов занимал пост первого вице-премьер-министра КР. А вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева сняли с этой должности в связи с переходом на другую работу.

Кандидатуру Толкунбека Абдыгулова представил премьер-министр КР Сапар Исаков.

Вчера Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру Толкунбека Абдыгулова на должность вице-премьер-министра Кыргызстана.
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