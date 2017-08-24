Глава ГУПМ назначен начальником Главного штаба МВД Кыргызстана

Эркин Баев назначен начальником Главного штаба МВД Кыргызстана. Об этом сообщили в министерстве.

Ранее должность занимал Уларбек Шаршеев, назначенный в июле председателем Государственной пограничной службы Кыргызстана.

Эркин Баев родился 26 мая 1967 года. Окончил КНУ имени Ж.Баласагына.

В 1989 году начал службу в органах внутренних дел в должности милиционера. Работал на различных руководящих должностях: начальник Главного управления общественной безопасности, Главного управления патрульной милиции.

В мае 2017 года Министерству внутренних дел КР на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству предложили рассмотреть вопрос о соответствии начальника Главного управления патрульной милиции Эркина Баева его занимаемой должности.