Назначен начальник Управления по обеспечению безопасности дорожного движения

Канат Джумагазиев назначен начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.
Напомним, ранее в Кыргызстане упразднили Главное управление патрульной милиции (ГУПМ).
«юриспруденция».
В органах внутренних дел с 1997 года. Службу в органах внутренних дел начал с милиционера полка Управления охраны МВД КР. С 1998-го работал оперуполномоченным ОУР ОВД Первомайского района Бишкека.
С 2000 года — оперуполномоченный, старший оперуполномоченный УУР УВД Бишкека. Работал на руководящих должностях.
С июля 2016 года по ноябрь 2017-го занимал пост начальника ГУВД Чуйской области.
За время службы в ОВД Кыргызской Республики награжден ведомственными медалями.