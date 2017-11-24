Назначен начальник Управления по обеспечению безопасности дорожного движения

Канат Джумагазиев назначен начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Напомним, ранее в Кыргызстане упразднили Главное управление патрульной милиции (ГУПМ).

родился 10 февраля 1977 года. Окончил КГНУ по специальности «юриспруденция».

В органах внутренних дел с 1997 года. Службу в органах внутренних дел начал с милиционера полка Управления охраны МВД КР. С 1998-го работал оперуполномоченным ОУР ОВД Первомайского района Бишкека.

С 2000 года — оперуполномоченный, старший оперуполномоченный УУР УВД Бишкека. Работал на руководящих должностях.

С июля 2016 года по ноябрь 2017-го занимал пост начальника ГУВД Чуйской области.

За время службы в ОВД Кыргызской Республики награжден ведомственными медалями.