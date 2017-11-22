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Власть

Президент Кыргызстана объяснил, чем Икрамжан Илмиянов заслужил орден Манаса

«Икрамжан Илмиянов —это единственный кыргыз, который отказался от высших должностей», — заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча» во время вручения госнаград.

По его словам, Икрамжан Илмиянов отказался от депутатского кресла в парламенте и от других должностей.

«Все начнут говорить, что Атамбаев награждает опять своих людей. Как я оставлю без награды своих визирей? Они внесли существенный вклад в развитие и проведенные реформы в течение шести лет. Тем более, учитывая мой характер», — сказал глава государства.

Икрамжан Илмиянов 18 лет со мной. Дай бог, чтобы больше было таких людей в нашей стране.

Алмазбек Атамбаев

Советник президента на общественных началах Фарид Ниязов получил орден Манаса II степени, еще один советник, Икрамжан Илмиянов, орден Манаса III степени.
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