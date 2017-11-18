Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 ноября

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Дуйшенбек Зилалиев уволен с должности вице-премьер-министра КР

Решение принято на основании представления премьер-министра КР Сапара Исакова, который обосновал его переходом Дуйшенбека Зилалиева на другую работу. На какую, не уточняется.

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Он проработал на посту три месяца. За это время успел получить строгий выговор за агитацию. Правительству рекомендовали строго наказать Дуйшенбека Зилалиева. Решение принято в связи с публикацией в СМИ, где Дуйшенбек Зилалиев в разговоре якобы выражает свое личное предпочтение одному из кандидатов в президенты.

На этой неделе Дуйшенбек Зилалиев представил в Жогорку Кенеше законопроект о внесении изменений в Водный кодекс, который вызвал много споров. Депутаты поддержали скандальные поправки.

Эсенкул Момункулов назначен директором Агентства по продвижению и защите инвестиций.

16 ноября его представили трудовому коллективу.

Напомним, 15 ноября Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта преобразовано в Агентство по продвижению и защите инвестиций КР. «Повышенный статус позволит облегчить процесс вхождения иностранного инвестора на рынок Кыргызстана и устранить бюрократические барьеры», — отметили в отделе по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

Прежнее агентство возглавлял Алымбек Орозбеков.

Фото из Интернета. Директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Эсенкул Момункулов родился в 1978 году. Окончил Гейдельбергский университет в Германии, был научным исследователем в Университете Миннесоты, США.

Ранее занимал должность эксперта в отделе организационно-инспекторской работы и территориального управления в аппарате правительства КР. Работал инспектором государственного и территориального управления и кадровой работы в аппарате президента КР.

В 2015 году был общественным советником руководителя аппарата правительства.

В начале сентября 2017 года назначен советником премьер-министра.

Уволили статс-секретаря Министерства здравоохранения Кыргызстана Жазгуль Кийизбаеву.

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Ее освободили от должности распоряжением премьер-министра на основании представления Совета по государственной службе. В августе в аппараты президента и премьер-министра пожаловались на нарушения в процессе назначения Жазгуль Кийизбаевой.

Руслан Казакбаев избран новым лидером парламентской фракции «Республика — Ата Журт».

«Республика — Ата-Журт» провела внеочередное заседание, чтобы избрать лидера фракции. По итогам заседания в закрытом режиме им стал Руслан Казакбаев.

Еще одним кандидатом на пост руководителя фракции был заместитель лидера депутат Талант Мамытов. Он так и остался замом. Вторым заместителем стал депутат Умбеталы Кыдыралиев.

Ранее Руслан Казакбаев был одним из заместителей Омурбека Бабанова, который сложил полномочия добровольно.

Марат Торобеков назначен заместителем секретаря Совета безопасности КР.

Место стало вакантным после назначения в октябре Алмазбека Курманалиева новым секретарем Совета безопасности.

Марат Торобеков родился 30 марта 1985 года. Окончил Кыргызско-Российский Славянский университет, Академию государственного управления при президенте по специальности «юриспруденция», «государственное управление».



2007-2015 — служба в органах национальной безопасности;

2015-2017 — инспектор Секретариата Совета обороны;

с марта 2017 — инспектор сектора анализа и прогнозирования угроз безопасности Секретариата Совета безопасности.

Алмазбек Атамбаев внес изменения в состав Национального совета по устойчивому развитию.

Согласно документу, из состава Нацсовета исключили экс-торага парламента Чыныбая Турсунбекова, экс-премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, лидера «Республики — Ата-Журт» Омурбека Бабанова, экс-вице-премьеров Олега Панкратова и Темира Джумакадырова, бывших главу Нацбанка Толкунбека Абдыгулова, министра экономики Арзыбека Кожошева и его заместителя Руслана Акматбека.

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Вместо них в состав Нацсовета по устойчивому развитию включили:

— торага Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова;

— руководителя аппарата президента Алмазбека Усенова;

— вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева;

— секретаря Совета безопасности Алмазбека Курманалиева;

— председателя Нацбанка Кубанычбека Кулматова;

— министра экономики Артема Новикова;

— завотделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента секретарем Национального совета Нурсулу Ахметову.

Возглавляет Нацсовет по устойчивому развитию президент Алмазбек Атамбаев.

Фото из Интернета. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Украине Жусупбек Шарипов

Жусупбек Шарипов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Украине.

Другим указом он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Государстве Кувейт, Королевстве Марокко, Иорданском Хашимитском Королевстве и Королевстве Бахрейн по совместительству с резиденцией в городе Эль-Кувейте.

Жусупбек Шарипов родился 27 апреля 1955 года в селе Кара-Кульджа Ошской области. Окончил Киевский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель» и Саратовскую высшую партийную школу.

Брат нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

О кадровых перестановках с 6 по 10 ноября читайте здесь.