Президент наградил Фарида Ниязова и Икрамжана Илмиянова орденом «Манас»

Президент Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Согласно указу, советники президента Фарид Ниязов и Икрамжан Илмиянов награждены орденами «Манас» второй и третьей степени соответственно.

Награды вручены «за существенный вклад в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики и проведение экономических, социальных реформ, а также высокие достижения в профессиональной деятельности».

Весь список награжденных, среди которых журналисты, врачи, артисты, депутаты и другие, можно найти по ссылке.