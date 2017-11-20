15:05
+6
USD 69.75
EUR 82.21
RUB 1.17
Власть

Президент наградил Фарида Ниязова и Икрамжана Илмиянова орденом «Манас»

Президент Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Согласно указу, советники президента Фарид Ниязов и Икрамжан Илмиянов награждены орденами «Манас» второй и третьей степени соответственно.

Награды вручены «за существенный вклад в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики и проведение экономических, социальных реформ, а также высокие достижения в профессиональной деятельности».

Весь список награжденных, среди которых журналисты, врачи, артисты, депутаты и другие, можно найти по ссылке.
Ссылка:
просмотров: 1940
Версия для печати
Материалы по теме
Итоговая пресс-конференция Алмазбека Атамбаева. Текстовая трансляция
Алмазбек Атамбаев признался: ему важно, чтобы его вспоминали хорошими словами
Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 ноября
В ЦИК рассказали о знаке отличия и штандарте нового президента
Президент Кыргызстана понял, почему не зря надрывался, как на каторге
Алмазбек Атамбаев вспомнил, как изменилась жизнь кыргызских аграриев
Президент Кыргызстана денонсировал соглашение с Казахстаном
Брат Сооронбая Жээнбекова назначен послом Кыргызстана в Украине
Президент России Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова с днем рождения
Так сколько же потратят на инаугурацию нового президента? Чиновники думают
Популярные новости
На&nbsp;посту три месяца. Уволен вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев На посту три месяца. Уволен вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев
Извинений не&nbsp;будет. Алмазбек Атамбаев объяснил, кто у&nbsp;нас политическое дерьмо Извинений не будет. Алмазбек Атамбаев объяснил, кто у нас политическое дерьмо
Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на&nbsp;самом деле разваливает ЕАЭС Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на самом деле разваливает ЕАЭС
В&nbsp;казахском сегменте Twitter отреагировали на&nbsp;заявления Алмазбека Атамбаева В казахском сегменте Twitter отреагировали на заявления Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!