Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов

Уволен заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр КР Сапар Исаков.

Райымбек Матраимов освобожден от занимаемой должности заместителя председателя ГТС в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 47 Закона КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе». Примечательно, что формулировка «в связи с переходом на другую работу» в распоряжении отсутствует.

Напомним, ранее депутаты Жогорку Кенеша окрестили его Райымом-миллионером. Якобы именно через него решаются многие вопросы в Таможенной службе.