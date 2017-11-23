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Общество

Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов

Уволен заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр КР Сапар Исаков.

Райымбек Матраимов освобожден от занимаемой должности заместителя председателя ГТС в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 47 Закона КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе». Примечательно, что формулировка «в связи с переходом на другую работу» в распоряжении отсутствует.

Напомним, ранее депутаты Жогорку Кенеша окрестили его Райымом-миллионером. Якобы именно через него решаются многие вопросы в Таможенной службе.
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