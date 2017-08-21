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Власть

Сооронбай Жээнбеков подал в отставку

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

«Сегодня я принял решение оставить пост. Свое заявление я передам сегодня президенту Кыргызстана», — сказал он, поблагодарив свою команду.

Сегодня Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала Сооронбая Жээнбекова кандидатом в президенты Кыргызстана. На выборы он идет от СДПК.

Исполнять обязанность премьер-министра будет первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев. Избрать нового главу кабмина и сформировать новый состав правительства предстоит парламентариям.
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