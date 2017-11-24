Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча» новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принес присягу.

Председатель Центризбиркома КР Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение, нагрудный знак и штандарт главы государства. С этого момента Сооронбай Жээнбеков считается официально вступившим в должность президента. Он был выбран 15 октября: за него проголосовали 54,77 процента избирателей.

Ранее сообщалось, что на инаугурацию приглашены 450 гостей, среди них Герои КР, деятели культуры, искусства, члены кабмина, депутаты Жогорку Кенеша, участники и семьи погибших 7 апреля 2010 года.

В конце был произведен троекратный артиллерийский залп.