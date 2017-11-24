11:15
+12
USD 69.75
EUR 82.62
RUB 1.19
Власть

Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча» новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принес присягу.

Председатель Центризбиркома КР Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение, нагрудный знак и штандарт главы государства. С этого момента Сооронбай Жээнбеков считается официально вступившим в должность президента. Он был выбран 15 октября: за него проголосовали 54,77 процента избирателей.

Ранее сообщалось, что на инаугурацию приглашены 450 гостей, среди них Герои КР, деятели культуры, искусства, члены кабмина, депутаты Жогорку Кенеша, участники и семьи погибших 7 апреля 2010 года.

В конце был произведен троекратный артиллерийский залп.
Ссылка:
просмотров: 796
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев спокоен за будущее Кыргызстана
Сооронбай Жээнбеков: Интересы страны превыше всего
Приоритетное направление политики Жээнбекова — борьба с коррупцией
Сооронбай Жээнбеков первым указом обещал наградить Алмазбека Атамбаева
Церемония инаугурации президента Кыргызстана. Прямой эфир
В Государственной резиденции началась инаугурация Сооронбая Жээнбекова
На инаугурацию Сооронбая Жээнбекова потратят более восьми миллионов сомов
Согласен ли Алмазбек Атамбаев с возможной сменой силового блока
Сооронбай Жээнбеков уверен: все вопросы с Казахстаном скоро будут сняты
Сооронбай Жээнбеков рассказал о целесообразности досрочного роспуска парламента
Популярные новости
На&nbsp;посту три месяца. Уволен вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев На посту три месяца. Уволен вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев
Опять рокировка. В&nbsp;правительстве Кыргызстана меняют первого вице-премьера Опять рокировка. В правительстве Кыргызстана меняют первого вице-премьера
Атамбаев отправил журналиста жить в&nbsp;Европе, считая, что он&nbsp;не&nbsp;уважает страну Атамбаев отправил журналиста жить в Европе, считая, что он не уважает страну
Любимые машины кыргызских чиновников Любимые машины кыргызских чиновников
Бизнес
Как устроиться на&nbsp;работу в&nbsp;MegaCom? Как устроиться на работу в MegaCom?
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов