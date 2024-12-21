Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

В Кыргызстане сменился глава кабинета министров.

Акылбек Жапаров ушел с поста председателя кабмина 16 декабря. Он пробыл в должности три года и два месяца. Решение связано с переходом на другую работу.

Председателем кабинета министров стал Адылбек Касымалиев, его первым заместителем — Данияр Амангельдиев.

Ранее Адылбек Касымалиев работал первым заместителем Акылбека Жапарова.

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Адылбек Касымалиев родился 1 декабря 1960 года в селе Долон Иссык-Кульской области. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт по специальности «экономист».

В 2015-2018 годах был министром финансов Кыргызстана. В 2021-2022 годах — заместитель руководителя администрации президента. В июне 2022-го стал исполняющим обязанности первого заместителя главы кабмина.

Данияр Амангельдиев родился 30 марта 1982 года в Чуйской области. Окончил экономический факультет Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. Работал в Минфине, Минэкономики и на дипломатических должностях.

Был мэром Токмака (2018–2020), затем заместителем министра экономики и финансов. С октября 2021 года занимал пост министра экономики и коммерции.

Вместо него министром экономики и коммерции стал Бакыт Сыдыков.

46-летний Бакыт Сыдыков возглавлял управление политических и экономических исследований администрации главы государства, а также представлял президента в наблюдательном совете Агентства развития и инвестирования сообществ КР.

Жайлообай Нышанов стал депутатом Жогорку Кенеша.

На заседании ЦИК принято решение передать Жайлообаю Нышанову вакантный мандат, после того как депутат Чынберди Толонов из этой же партии добровольно сложил свои полномочия.

Жайлобай Нышанов возглавлял аэропорт в Джалал-Абаде.

Алмамбет Шыкмаматов назначен председателем Государственной налоговой службы.

Напомним, 6 декабря после допроса в ГКНБ задержаны председатель ГНС Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычев. Они подозревались в коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что и. о. главы ГНС Кыдыкбек Кыдыров, назначенный на эту должность 7 декабря, тоже попал под подозрение по делу о махинациях с электронными товарнотранспортными накладными (ЭТТН).

Алмамбет Шыкмаматов ранее занимал должность помощника президента. С сентября 2023 года он возглавлял Государственную ипотечную компанию.

Занимал ряд ответственных постов, включая должности министра юстиции, руководителя Агентства по развитию и привлечению инвестиций, председателя Государственной регистрационной службы и руководителя свободной экономической зоны «Бишкек».

Был депутатом Жогорку Кенеша, возглавлял парламентскую фракцию «Ата Мекен».

Чынгыз Кожошев возглавил Службу исполнения наказаний.

18 декабря глава СИН генерал-майор внутренней службы Аскат Эгембердиев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другое место.

Коллективу уже представили нового главу — подполковника внутренней службы Чынгыза Кожошева.

Он родился в 1985 году в городе Оше. Окончил ОшГУ по специальности «юриспруденция».

За годы службы прошел путь от рядового сотрудника органов внутренних дел до работника Государственного комитета национальной безопасности.

До назначения на должность председателя СИН он руководил учреждением № 25 (СИЗО-5) в городе Оше.

Дуйшонкул Чотонов стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Узбекистане.

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Дуйшонкул Чотонов ранее занимал пост посла Кыргызстана в Республике Корея (2011–2015) и Вьетнаме по совместительству (2012–2015).

Он был депутатом Законодательного собрания Жогорку Кенеша по партийному списку от партии «Ата Мекен».

В 2010 года во Временном правительстве исполнял обязанности министра МЧС.

Алмаз Раимбеков назначен заместителем управляющего делами президента.

Всего у управляющего делами президента Каныбека Туманбаева четыре заместителя.

Алмаз Раимбеков родился 27 декабря 1987 года. Окончил Бишкекский государственный университет экономики и предпринимательства, специальность «бухгалтерский учет и аудит», Кыргызский экономический университет имени Мусы Рыскулбекова, специальность «экономика и финансы».

До назначения был генеральным директором учреждения «Государственная дирекция по строительству экологически чистого города Асман».

О кадровых перестановках со 9 по 13 декабря читайте здесь.