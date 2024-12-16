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Власть

Депутат Жогорку Кенеша Чынберди Толонов досрочно сдал мандат

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия депутата Чынберди Толонова. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Решение принято на основе поданного заявления. Вакантное место депутата парламента передано Жайлообаю Нышанову от партии «Ата Журт Кыргызстан». Ему вручили удостоверение и нагрудный знак.

Докладчик отметил, что Жайлобай Нышанов возглавлял аэропорт в Джалал-Абаде.

Напомним, Чынберди Толонов стал депутатом вместо Фархата Исмаилова, лишенного мандата после выявления у него поддельного диплома. Бывший парламентарий опротестовал это решение в суде, однако его требование не было удовлетворено.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314376/
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