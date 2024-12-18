Адылбек Касымалиев назначен председателем кабинета министров Кыргызстана.
Президент подписал указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Касымалиев Адылбек Алешович назначен главой кабмина — руководителем администрации президента.
Напомним, ранее он работал первым заместителем Акылбека Жапарова.
Адылбек Касымалиев родился 1 декабря 1960 года в селе Долон Тюпского района Иссык-Кульской области.
В 1984-м окончил Ленинградский финансово-экономический институт по специальности «экономист».
В 2015-2018 годах был министром финансов Кыргызстана.
В 2021-2022 годах — заместитель руководителя администрации президента.
В июне 2022-го стал исполняющим обязанности первого заместителя главы кабмина.