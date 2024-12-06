Председатель Налоговой службы и его заместитель задержаны по делу о коррупции

Председателя ГНС Алтынбека Абдувапова и его заместителя Исламбека Кыдыргычева задержали после допроса. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По их информации, чиновники подозреваются в причастности к коррупционным схемам и злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, махинации связаны с использованием электронных товарно-транспортных накладных. Противоправные действия позволяли отдельным представителям бизнеса уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах, скрывать реальные доходы и наносить значительный ущерб экономике страны.

ГКНБ отмечает, что правильное налоговое администрирование производства, импорта и реализации подакцизной продукции (алкоголь, табак, сахаросодержащие товары) является важным фактором для обеспечения экономического роста. Однако недобросовестные действия сотрудников налоговой службы подрывают доверие к системе и способствуют уходу бизнеса в «тень».

«Для достижения своих преступных целей, отдельные представители бизнеса используют, в том числе различные нововведения, а также возможности, предоставляемые современными цифровыми технологиями, активно внедряемые в работу государственных органов Кыргызской Республики», — говорится в релизе.

Высокопоставленные чиновники водворены в ИВС СИЗО ГКНБ, в установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение, а судом избрана меры пресечения.

Напомним, что в Бишкеке прошли массовые задержания налоговиков всех четырех районных управлений столицы. Сотрудники ГКНБ вместе с бойцами «Альфы» провели обыски, после чего на допрос доставлены четыре начальника управлений и порядка 30 рядовых сотрудников. Позже в госкомитете назвали причины обысков и инициалы задержанных.

Накануне, выступая в парламенте, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил: налоговики создали коррупционную схему, связанную с электронными товарно-транспортными накладными (ЭТНН), что нанесло ущерб бюджету страны в размере 3,2 миллиарда сомов. Тогда же он отметил, что возможно задержание и руководителей высшего звена Налоговой службы.