Глава Налоговой службы и его заместитель временно отстранены от работы

Алтынбек Абдувапов временно отстранен от должности председателя Налоговой службы на период следственных мероприятий.

Исполнение обязанностей председателя Налоговой службы возложено на начальника управления ГНС по Первомайскому району Бишкека Кыдыкбека Кыдырова. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Исламбек Кыдыргычов другим распоряжением главы кабмина также отстранен от должности.

По информации ГКНБ, чиновники подозреваются в причастности к коррупционным схемам и злоупотреблении должностными полномочиями.