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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Равшанбек Сабиров стал министром труда, социального обеспечения и миграции КР.

Жылдыз Полотова освобождена от занимаемой должности министра труда, социального обеспечения и миграции на прошлой неделе. Она ушла с поста в связи с переходом на другую работу. Тогда же парламент утвердил кандидатуру Равшанбека Сабирова на должность главы Минтруда.

В понедельник указ о его назначении подписал президент Садыр Жапаров.

Равшанбек Сабиров родился в 1970-м.

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В 2011-2012 годах был министром социального развития КР. В июле 2012-го отстранен от должности в связи с задержанием по подозрению во взяточничестве. 7 марта 2013 года Бишкекский городской суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. В 2014-м Равшанбека Сабирова освободили по амнистии.

В октябре 2020 года назначен вице-премьер-министром КР, в феврале 2021-го — советником главы государства. В декабре 2021 года стал депутатом Жогорку Кенеша VII созыва.

В марте 2022-го его назначили директором Национального агентства по инвестициям при президенте КР, но спустя полгода Равшанбек Сабиров подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Аман Койшыбаев стал мэром Орловки.

Он родился в 1995 году. Работал в аппарате полномочного представительства президента в Чуйской области.

Ранее должность занимал Бактыбек Чанчаров.

Камиль Мамадалиев назначен руководителем культурно-исторического комплекса «Манас ордо».

Ранее руководил музеем эпоса «Манас», расположенным в комплексе «Манас ордо».

Нурлан Базарбаев временно исполнял обязанности руководителя комплекса.

«Манас ордо» расположен в 12 километрах от Таласа. По легенде, именно в Таласской долине располагалась основная ставка Манаса.

О кадровых перестановках со 2 по 6 декабря читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314150/
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