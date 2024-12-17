Камчыбек Ташиев: И. о. главы Налоговой службы тоже замешан в махинациях с ЭТТН

Исполняющий обязанности председателя Налоговой службы Кыдыкбек Кыдыров, назначенный на эту должность 7 декабря, тоже подозревается в коррупции. Об этом на пресс-конференции заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, за полмесяца работы Кыдыкбек Кыдыров попал под подозрение по делу о махинациях с электронными товарно-транспортными накладными (ЭТТН).

«Представление о снятии его с должности уже написано. На его место глава государства назначит другого», — сказал Камчыбек Ташиев.

Напомним, 3 декабря 2024 года в Бишкеке прошли массовые задержания налоговиков всех четырех районных управлений столицы. Сотрудники ГКНБ вместе с бойцами «Альфы» провели обыски, после чего на допрос доставлены четыре начальника управлений и порядка 30 рядовых сотрудников. Позже в госкомитете назвали причины обысков и инициалы задержанных.

Выступая в парламенте, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил: налоговики создали коррупционную схему, связанную с ЭТТН, что нанесло ущерб бюджету страны в 3,2 миллиарда сомов. Тогда же он отметил, что возможно задержание и руководителей высшего звена Налоговой службы.

6 декабря после допроса в ГКНБ задержаны председатель ГНС Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычев.