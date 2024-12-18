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Власть

Бакыт Сыдыков назначен министром экономики и коммерции

Бакыт Сыдыков назначен министром экономики и коммерции. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, президент Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

46-летний Бакыт Сыдыков возглавлял управление политических и экономических исследований администрации главы государства, а также представлял президента в наблюдательном совете Агентства развития и инвестирования сообществ КР. 

Предыдущий глава Минэкономики Данияр Амангельдиев 16 декабря назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя кабинета министров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314579/
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