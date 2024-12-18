22:31
USD 87.00
EUR 91.29
RUB 0.84
Власть

Алмамбет Шыкмаматов назначен главой Налоговой службы

Алмамбет Шыкмаматов назначен председателем Государственной налоговой службы.  Об этом 24.kg сообщили источники.  

Напомним, 6 декабря после допроса в ГКНБ задержаны председатель ГНС Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычев. Они подозревались в коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что и. о. главы ГНС Кыдыкбек Кыдыров, назначенный на эту должность 7 декабря, тоже попал под подозрение по делу о махинациях с электронными товарнотранспортными накладными (ЭТТН).

Алмамбет Шыкмаматов ранее занимал должность помощника президента. С сентября 2023 года он возглавлял Государственную ипотечную компанию. Занимал ряд ответственных постов, включая должности министра юстиции, руководителя Агентства по развитию и привлечению инвестиций, председателя Государственной регистрационной службы и руководителя свободной экономической зоны «Бишкек». Был депутатом Жогорку Кенеша, возглавлял парламентскую фракцию «Ата-Мекен».
Ссылка: https://24.kg/vlast/314638/
просмотров: 3448
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров объяснил, почему снял с должности Акылбека Жапарова
Дело налоговиков. Жанар Акаев считает, что и и.о. главы кабмина должен ответить
Камчыбек Ташиев: И. о. главы Налоговой службы тоже замешан в махинациях с ЭТТН
Главу ГНС и его заместителя поместили в СИЗО до 20 января
Председатель Налоговой службы и его заместитель задержаны по делу о коррупции
Спецслужбы задержали замглавы ГНС. Второй заместитель был на допросе
Осторожно, мошенники! Налоговая служба просит кыргызстанцев проверять информацию
Возможно, задержим и вышестоящих начальников. Глава ГКНБ о деле налоговиков
В Бишкеке массово задерживают сотрудников Налоговой службы
Некоторые товары в России с 1 марта 2025 года подлежат обязательной маркировке
Популярные новости
В&nbsp;ближайшие два года Камчыбек Ташиев намерен полностью ликвидировать коррупцию В ближайшие два года Камчыбек Ташиев намерен полностью ликвидировать коррупцию
Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до&nbsp;конца года Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до конца года
Акылбек Жапаров ушел с&nbsp;поста главы кабмина Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабмина
Как&nbsp;бы вы&nbsp;оценили работу Акылбека Жапарова на&nbsp;посту главы кабмина? Опрос&nbsp;24.kg Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg
Бизнес
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MEGA БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA
18 декабря, среда
22:00
Чудаки парковки. После многочисленных обращений в «Востоке-5» установили знаки Чудаки парковки. После многочисленных обращений в «Вост...
21:41
В Службе исполнения наказаний Кыргызстана новый руководитель
21:41
После капитального ремонта. В Бишкеке состоится концерт органной музыки
21:15
Госстрой приостановил лицензии ряда компаний и аннулировал сертификаты
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 декабря: днем будет плюсовая температура