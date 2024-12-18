Алмамбет Шыкмаматов назначен главой Налоговой службы

Алмамбет Шыкмаматов назначен председателем Государственной налоговой службы. Об этом 24.kg сообщили источники.

Напомним, 6 декабря после допроса в ГКНБ задержаны председатель ГНС Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычев. Они подозревались в коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что и. о. главы ГНС Кыдыкбек Кыдыров, назначенный на эту должность 7 декабря, тоже попал под подозрение по делу о махинациях с электронными товарнотранспортными накладными (ЭТТН).

Алмамбет Шыкмаматов ранее занимал должность помощника президента. С сентября 2023 года он возглавлял Государственную ипотечную компанию. Занимал ряд ответственных постов, включая должности министра юстиции, руководителя Агентства по развитию и привлечению инвестиций, председателя Государственной регистрационной службы и руководителя свободной экономической зоны «Бишкек». Был депутатом Жогорку Кенеша, возглавлял парламентскую фракцию «Ата-Мекен».