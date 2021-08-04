Почему он не в СИЗО? Аскар Акаев о роли Акылбека Жапарова в проекте «Кумтор»

Бывший президент страны Аскар Акаев высказался по поводу участия нынешнего главы Министерства экономики и финансов Акылбека Жапарова в разработке соглашений по проекту «Кумтор». В интервью программе «Вечер трудного дня» он назвал его ключевой фигурой.

«Соглашение 2003-2004 годов критикуется сегодня и Акылбеком Жапаровым. Я хочу сказать, что при подготовке этого соглашения была создана комиссия, в которую входили министры, депутаты. Ключевую роль тогда в ней играл Акылбек Жапаров — нынешний председатель депутатской комиссии по «Кумтору», — сказал бывший глава государства.

Акылбек Жапаров был председателем комитета ЖК по налогам и бюджету. В составе комиссии он летал в Торонто (Канаду). Знакомился с «Камеко» и, вернувшись, восторженно о ней отзывался. Говорил, что это лучшая компания мира, а подготовленное соглашение учитывает идеальным образом как ее интересы, так и интересы Кыргызстана. Аскар Акаев

Он особо подчеркнул, что в те годы Акылбек Жапаров отзывался о соглашении совершенно иначе. Экс-глава КР добавил, что нисколько не удивлен тому, как позже политик начал говорить о документе совершенно иначе.

«Сейчас он говорит, что знал обо всех недостатках соглашения 2003-2004 годов. Хотя тогда он о них умалчивал. Жапаров имел шанс исправить эти недостатки. Потому что в 2009-м он был ключевым разработчиком бакиевского соглашения. Он в то время играл в нем ключевую роль. Поэтому позже и стал министром экономики, а после и вице-премьер-министром. И тогда он хвалил соглашение по «Кумтору» 2009 года. Мнение Акылбека Жапарова переменчиво, как погода в некоторых регионах мира. Бог ему судья», — сказал Аскар Акаев.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он полетит лечиться за рубеж.

В столицу прибыл бывший президент Аскар Акаев, который также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».