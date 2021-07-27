Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Поедет лечиться за границу

Экс-премьер-министру Омурбеку Бабанову изменена мера пресечения. Об этом 24.kg сообщили в ГКНБ.

Уточняется, что такое решение принято в связи с ухудшением состояния здоровья бывшего главы кабмина.

«При рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей в отношении Омурбека Бабанова были получены медицинские документы, свидетельствующие об ухудшении состояния его здоровья и наличии заболеваний, требующих лечения в медицинских учреждениях за пределами страны. Первомайским районным судом Бишкека экс-главе кабмина изменена мера пресечения, и он освобожден из-под стражи для получения за границей квалифицированной медицинской помощи», — сообщили редакции.