Дело «Кумтора». Аскар Акаев готов сотрудничать со следствием

Бывший президент Аскар Акаев, находящийся в розыске, прилетел в Бишкек и сейчас находится на допросе в ГКНБ.

Экс-премьер Феликс Кулов со ссылкой на главу государства Садыра Жапарова (их встреча прошла сегодня. — Прим. 24.kg) рассказал редакции, что Аскар Акаев сам вызвался приехать в Бишкек и дать показания в рамках уголовного дела по «Кумтору» и готов сотрудничать со следствием.

«Садыр Жапаров проявил великодушие и дал возможность приехать бывшему президенту. Насколько мне известно, Аскара Акаева никто не принуждал и по прибытии в Бишкек он направился в ГКНБ», — сказал он.

Ранее в ГКНБ отметили, что следствием была дана юридическая оценка действиям всех виновных лиц, причастных к коррупции при реализации проекта «Кумтор» в период президентства Аскара Акаева.

О результатах проведенных следственных действий и принимаемых процессуальных решениях, в том числе в отношении Аскара Акаева, ГКНБ обещает проинформировать позже.